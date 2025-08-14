«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов

Не ждите банальных загадок, мы проверим ваши знания от и до.

Шесть десятилетий фильм Александра Роу «Морозко» остаётся символом новогоднего чуда. Здесь герои встречаются в сказочном лесу: озорная Баба-Яга в исполнении Георгия Милляра, сердобольная Настенька, заколдованный Иван и, конечно, сам Морозко — грозный, но справедливый хозяин зимы.

Цитаты из этой сказки давно стали частью нашей культурной памяти. Мы помним, как Настенька пыталась не умереть от холода в лесу, как Иван боролся за счастье и, конечно, не забываем Марфушеньку-душеньку, которую матрона называла «прынцессой! Как есть прынцессой!».

Но сможете ли вы без подсказок вспомнить все ключевые моменты истории? Мы подготовили всего 7 вопросов, но пройти их без ошибок удастся лишь самым внимательным. Вспомните любимые сцены, волшебные фразы и героев — и проверьте, насколько хорошо вы знаете советскую классику.

Готовы? Тогда вперёд, а там — посмотрим, удастся ли вам набрать 7 из 7.

