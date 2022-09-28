Прятался от принцессы Дианы в подвале: этого о Карле III вы точно не знали

Неудачный брак Карла III и принцессы Дианы всегда был благодатной почвой для обсуждений. Несмотря на то, что эта тема освещена вдоль и поперек, есть и такие подробности, о которых ранее никто не догадывался.

В интервью британскому телеканалу ITV бывший сотрудник охраны Леди Ди Кен Уорф рассказал историю о том, где и при каких обстоятельствах супруги поняли, что их история не получит хэппи-энда. Все случилось на вечеринке, устроенной по случаю дня рождения сестры Камиллы Паркер Боулз, которая была любовницей Карла III, а впоследствии стала его женой.

На том празднике Диана была незваным гостем. Ни с кем из присутствующих принцесса не дружила, а потому никто не понимал, зачем именно она пришла. Между тем у Леди Ди была вполне конкретная цель: поговорить со своей соперницей с глазу на глаз.

Однако найти своего мужа и его любовницу Диане удалось не сразу. Как оказалось, те спрятались от нее в подвале, но все же были обнаружены.

По словам охранника, принцесса подошла к возлюбленным и прямо заявила:

«Не держите меня за идиотку, я знаю, что происходит».

После этого она попросила мужчину оставить ее наедине с Камиллой, с которой у нее состоялся откровенный разговор.