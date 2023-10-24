Прятались от родителей и ели: за эти странные «десерты» советские дети готовы были душу продать

Современное подрастающее поколение точно не согласится на такие лакомства.

Советские дети отличались изобретательностью в вопросах сладостей. Из-за дефицита им были недоступны привычные конфеты, поэтому они придумывали себе весьма необычные десерты.

Например, в зимний сезон мороженое заменялось сосульками и обычным снегом. Замерзшая вода являлась специальной версией фруктового льда. Детей не смущали ни грязь снега или сосулек, ни возможность простудиться.

Популярностью пользовались и недоспелые фрукты и ягоды. При появлении первых плодов в садах подрастающее поколение отправлялось на их поиски. Особенно любимы были смородина, яблоки, груши, которые нередко росли в городах. И детей не смущали возможные проблемы со здоровьем и сам вкус фруктов.

Муравьиная кислота также была в числе самых популярных десертов. Смоченную слюной палочку опускали в муравейник, а после облизывали. Детям нравился кислый вкус и сам процесс ее добычи.