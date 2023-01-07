Прятали от публики: как выглядит младший сын Градского от молодой модели

В прошлом году ушёл из жизни талантливый музыкант и автор песен Александр Градский. Последние годы своей жизни он проводил с молодой красавицей Мариной Коташенко, которая родила от него сына.

Маленького Сашу всегда старались держать вдали от публики и долгие годы сохраняли приватность в этом вопросе.

Однако недавно молодая модель все таки решила вывести ребёнка в свет.

Сын вместе с мамой пришёл на концерт, посвящённый талантливому отцу.

Ещё рано судить на кого сильнее похож мальчик, но кажется, что он унаследовал от своих родителей только лучшие черты. От папы Саше достался пронзительный взгляд и милая улыбка, а вот от мамы — светлые волосы и аккуратный носик.

Стоит заметить, что мальчик, несмотря на все свои переживания, держится достойно и ведёт себя совсем как взрослый