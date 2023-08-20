Прятали 13 лет: как выглядит особенная дочь Бондарчука, о диагнозе которой не говорят вслух

Светлана и Федор Бондарчук казались одной из самых образцовых пар российского кинематографа. Правда всплыла на поверхность только после их развода. Оказалось, что они много лет скрывали от публики дочь, ведь та родилась не такой, как все.

Варвара появилась на свет недоношенной и очень маленькой. Врачам пришлось побороться за жизнь крохи. А когда стало очевидно, что малышка выживет, медики озвучили страшный диагноз «ДЦП». Бондарчуки не хотели осложнять жизнь девочки чрезмерным вниманием прессы и решили вообще не рассказывать о ней. 13 лет все думали, что у Федора и Светланы есть только сын Сергей. О диагнозе дочери родители обмолвились лишь однажды: бывшие супруги до сих пор предпочитают не касаться этой темы.

Варя провела много лет на реабилитации и лечении, но так и не смогла полностью восстановиться. Сегодня 24-летняя девушка живет в Москве, хотя много лет провела за границей. Дочь Бондарчука прикована к инвалидной коляске, но завела много друзей в России и за рубежом. Родные называют девочку смышленой и веселой, а редкие фото доказывают, что она еще и настоящая красавица.