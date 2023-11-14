Прятала 7 лет: Алсу впервые показала лицо сына, который тут же произвел фурор в Сети
Красавчик точно разобьет не одно сердце.
Фанаты Алсу ликуют. Многие с нетерпением ждали этого события и наконец-то получили желаемое. Артистка упорно отказывалась показывать поклонникам лицо своего единственного сына Рафаэля. У звездного наследника есть две старшие сестры, которые уже давно находятся на виду у широкой общественности. Все это время мальчик оставался в тени.
Прежде певица предельно просто объяснила свою позицию — мол, ее ребенок еще слишком мал, чтобы появляться на публике и в социальных сетях. Но теперь исполнительница изменила свое отношение: подходящий момент настал.
Звезда опубликовала в личном блоге видео, в кадрах которого обнимается с семилетним малышом. Ролик произвел эффект разорвавшейся бомбы и собрал массу восторженных комментариев. Удивительно, но нашлись и те, кто даже не знал, что знаменитость воспитывает сына.
«Красивый, весь в маму», «Красивый мужчина», «Какой большой. И с Сафиной похож», «Он как маленький принц», «У Алсу есть сын?! Вот это сенсация», — высказались подписчики.