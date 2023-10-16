Прятал жену, а потом сам пропал: что стряслось со Ждановым из сериала «Не родись красивой»

Массовый зритель узнал о Григории Антипенко благодаря сериалу «Не родись красивой». В шоу артист сыграл главную мужскую роль, и этот проект, как уверены поклонники, должен был стать для него карьерным трамплином. Однако ожидания публики не оправдались.

Дело в том, что артисту не удалось попасть в такой же успешный и популярный проект. За годы творческого пути он принял участие в 39 фильмах и сериалах, а в 2017 году пропал с экранов. Как оказалось, Антипенко решил сконцентрироваться на театральной сцене.

При этом артист старательно скрывает свою личную жизнь. Еще в 2019 году он связал себя узами брака, но так и не раскрыл имя избранницы. Вместе с женой он воспитывает их общего сына Афанасия, рождение которого считает «главным достижением».

И даже в социальных сетях Антипенко перестал делиться публикациями. Последняя его запись датирована 2021 годом, после чего он забросил блог. И увидеть артиста поклонникам удается лишь на сцене Театра имени Вахтангова, где он служит уже 10 лет.