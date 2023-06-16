Прятал восемь лет: Дима Билан вывел из тени особенного сына (видео)

Дима Билан не впускает посторонних в личную жизнь. Неожиданно артист нарушил это правило и показал публике своего особенного сына, о существовании которого прежде поклонники никогда не слышали.

В интервью артист говорил, что мечтал стать отцом, но так и не смог. Прежде у знаменитости была возлюбленная, которая ждала от него ребенка. Но появиться на свет малышу было не суждено — случился выкидыш. После этого исполнитель предпочитал молчать о детях.

Преданные фанаты знают, что Билан стал крестным отцом сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко — Александра. Но целых восемь лет победитель «Евровидения» прятал от широкой общественности другого своего крестника.

В соцсетях певец опубликовал видео, снятое во время совместной прогулки с мальчиком по имени Саша. Музыкант признался, что это его крестный сын. Кто родители восьмилетнего мальчика, он уточнять не стал.