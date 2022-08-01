«Прямой эфир» больше не вернется: что станет с Малаховым?

Программа Андрея Малахова «Прямой эфир» официально закрыта. Телеведущий займется новым проектом в ближайшее время.

В 2017 году журналист впервые появился в студии шоу «Прямой эфир», которое в итоге вел на протяжении пяти лет. Однако зимой этого года проект неожиданно встал на паузу. Как оказалось, руководство канала приняло решение навсегда закрыть программу.

По данным портала «Комсомольская правда », теперь Малахов займется собственным одноименным проектом, который планируется выпустить в эфир этой осенью. Якобы он успел записать уже несколько выпусков, однако продюсеры так и не определились окончательно с форматом, поэтому вся концепция может быть переделана. Известно только, что это вновь будет разговорная передача, в которой будут подниматься социально-значимые темы.

Сам Малахов при этом никак не комментирует ситуацию. За последние месяцы он сократил свое присутствие в социальных сетях и предпочитает не общаться с поклонниками.