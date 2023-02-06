«Прямо в зале резали людей»: Чумаков сделал жуткое признание о работе в 90-х

Артист начал свою карьеру в сложное для страны время.

Алексей Чумаков за годы карьеры завоевал огромную армию поклонников по всей стране. При этом начинал свой творческий путь музыкант еще будучи подростком, выступая в ресторанах Тюмени.

Так, в течение продолжительного времени юный артист развлекал тюменскую публику. Вечерами он пел главные хиты, пока гости наслаждались отдыхом. Но далеко не всегда эти вечера заканчивались на хорошей ноте: нередко Чумаков становился свидетелем разборок и драк, которые проходили прямо под его исполнение.

«Такого навидался! Прямо в зале резали людей, а через час, уже уладив свои вопросы, две группировки гуляли вместе», — цитирует артиста портал WomanHit.

Напряженная обстановка стала хорошим жизненным опытом для музыканта. Уже тогда он научился правильно вести себя, чтобы завоевывать уважение, но и не ввязываться в драки.