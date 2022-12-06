Прямо перед свадьбой: откровение тяжелобольной Мельниковой пробрало россиян

Последние пару лет не утихают обсуждения внешности Анастасии Мельниковой. Поклонники заметили, что актриса сильно поправилась и стала выглядеть старше своих лет. После массовых сплетен в соцсетях Анастасия пролила свет на собственное состояние, признавшись, что страдает от тяжелой болезни, из-за которой уже перенесла несколько операций. Подробностей Мельникова раскрывать не стала.

А этот год принес ей новые тяжелые удары. Как выяснилось, за прошедшие месяцы актриса похоронила нескольких дорогих ее сердцу людей. Сначала скончалась мама 53-летней Мельниковой, а затем не стало ее гражданского мужа. В отношениях с мужчиной актриса прожила около 10 лет, а этим летом они хотели официально оформить брак. И прямо перед свадьбой возлюбленного Анастасии не стало. У нее уже даже были приготовлены кольца и свадебное платье.

Более того, не прошло и 40 дней, как ушел из жизни еще один близкий человек актрисы — ее старший брат. Как призналась Мельникова в программе «Судьба человека», держаться ей помогала только дочка.