Прямо как в сказке: в причину смерти звезды «Электроника» сложно поверить

Имя Елизаветы Никищихиной знакомо, пожалуй, только настоящим киноманам, а вот видели ее многие из россиян. За плечами актрисы около 80 киноролей, в том числе в таких знаменитых лентах, как «Шла собака по роялю», «Приключения Электроника», «Покровские ворота», «Пеппи Длинныйчулок», «Николай Вавилов». Критики и зрители не раз называли Елизавету Сергеевну королевой эпизодов и звездой вторых ролей.

Но если карьера ее развивалась стабильно и хорошо, то о личной жизни такого сказать, увы, было нельзя. Из-за своего третьего мужа, диссидента Евгения Козловского, актриса в конечном итоге потеряла и работу, и квартиру, да к тому же пристрастилась к спиртному.

На одной из посиделок в коммуналке, куда перебралась жить Никищихина, она едва не погибла от рук начавшего душить ее собутыльника. Актрису спасли, но травмы ее гортани были так велики, что твердую пищу ей употреблять было больше нельзя.

К сожалению, Елизавета Сергеевна пренебрегла советами врачей, поэтому дело кончилось трагедией. В 1997 году актрису нашли мертвой: она, словно Белоснежка, умерла из-за кусочка яблока, которым подавилась.