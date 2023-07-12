Прямо как Кобзон: Пригожин решился на кардинальные перемены в жизни

Иосиф Пригожин известен не только своей музыкальной карьерой, но и внешностью. Долгие годы он носит лысину, которая давно стала его визитной карточкой. При этом продюсер не боится экспериментов, поэтому не так давно начал менять свои образы.

Так, супруг Валерии активно примеряет различные парики. Пригожин не скрывает, что пошел по пути Иосифа Кобзона, который первый ввел моду на этот аксессуар среди артистов.

«В принципе такая прическа позволяет носить любые парики»,

— цитирует слова продюсера портал 100 News.

При этом на пересадку волос Пригожин пока не готов. Он уверяет, что не собирается отправляться к хирургам, в отличие от многих его коллег, которые боятся лишиться волос. По словам продюсера, Валерия любит его полностью лысым, нисколько не переживает по поводу его внешности и с юмором относится к экспериментам мужа.