Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Прямая параллель с Меньшовым»: ИИ откопал 3 западных фильма, похожих на «Москва слезам не верит» — в №2 засветилась Мэрил Стрип

«Прямая параллель с Меньшовым»: ИИ откопал 3 западных фильма, похожих на «Москва слезам не верит» — в №2 засветилась Мэрил Стрип

23 сентября 2025 12:19
«Прямая параллель с Меньшовым»: ИИ откопал 3 западных фильма, похожих на «Москва слезам не верит» — в №2 засветилась Мэрил Стрип

Советская картина оказалась не уникальной в своем роде.

Американский кинематограф редко ассоциируется с бытовыми драмами «о простых людях», но аналоги «Москвы слезам не верит» у него есть, уверяет ИИ. Речь о фильмах, где женщины строят карьеру, пытаются справиться с одиночеством и одновременно ищут человеческое тепло.

«Прямая параллель с Меньшовым»: ИИ откопал 3 западных фильма, похожих на «Москва слезам не верит» — в №2 засветилась Мэрил Стрип

«Деловая женщина» (Working Girl, 1988)

«Мелани Гриффит в роли секретарши из нью-йоркского офиса — почти прямая параллель с Меньшовым и его героинями», — настаивает нейросеть.

Мелани мечтает вырваться из серой рутины и доказать, что способна на большее.

И пусть финал «Деловой женщины» подан с голливудским блеском, мотив тот же: сильная женщина пробивает себе дорогу в мире, где доминируют мужчины.

«Прямая параллель с Меньшовым»: ИИ откопал 3 западных фильма, похожих на «Москва слезам не верит» — в №2 засветилась Мэрил Стрип

«Крамер против Крамера» (Kramer vs. Kramer, 1979)

История семьи на грани распада — с Дастином Хоффманом и Мэрил Стрип — тоже рифмуется с советской драмой.

Здесь не про карьерный успех, а про цену, которую платит женщина за попытку обрести самостоятельность. Картина без иллюзий показывает, как непросто совместить личное счастье и родительский долг.

«Прямая параллель с Меньшовым»: ИИ откопал 3 западных фильма, похожих на «Москва слезам не верит» — в №2 засветилась Мэрил Стрип

«Стальные магнолии» (Steel Magnolias, 1989)

Южная мелодрама о компании подруг, которые поддерживают друг друга в трудные годы.

Где-то это «Москва слезам…» наоборот: не мегаполис, а провинция, не карьерный рост, а умение выстоять перед ударами судьбы. Но акцент тот же — сила женщин, их дружба и стойкость.

У Меньшова в итоге получилась универсальная история, а Голливуд рассказал то же самое на своём языке. Отличаются декорации, но проблемы — работа, любовь, семья — удивительно схожи.

Ранее мы писали: «Пропагандистская сказка»: 45 лет назад от «Москва слезам не верит» приличные киношники воротили нос — в СССР фильм прозвали «фальшивкой»

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979) и других фильмов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века Читать дальше 23 сентября 2025
Во сколько просыпается Катерина и что чинит Гога: сложный тест для фанатов «Москва слезам не верит» Во сколько просыпается Катерина и что чинит Гога: сложный тест для фанатов «Москва слезам не верит» Читать дальше 23 сентября 2025
Каждый второй россиянин верит — инопланетяне уже среди нас: и в этих 5 фильмах знакомство с пришельцами добром не кончилось Каждый второй россиянин верит — инопланетяне уже среди нас: и в этих 5 фильмах знакомство с пришельцами добром не кончилось Читать дальше 23 сентября 2025
«Москва слезам не верит» была триумфатором 1979-го: вспоминаем, какие шедевры Меньшов затмил своей «нетленкой» «Москва слезам не верит» была триумфатором 1979-го: вспоминаем, какие шедевры Меньшов затмил своей «нетленкой» Читать дальше 22 сентября 2025
«Пропагандистская сказка»: 45 лет назад от «Москва слезам не верит» приличные киношники воротили нос — в СССР фильм прозвали «фальшивкой» «Пропагандистская сказка»: 45 лет назад от «Москва слезам не верит» приличные киношники воротили нос — в СССР фильм прозвали «фальшивкой» Читать дальше 22 сентября 2025
Каин и Авель в криминальном гетто: новинка Netflix с Джудом Лоу — (не)идеальный подарок для фанатов «Озарка» Каин и Авель в криминальном гетто: новинка Netflix с Джудом Лоу — (не)идеальный подарок для фанатов «Озарка» Читать дальше 21 сентября 2025
Один из лучших фильмов в карьере Де Ниро вышел ровно 10 лет назад: без мафии с убийствами, и почти комедия Один из лучших фильмов в карьере Де Ниро вышел ровно 10 лет назад: без мафии с убийствами, и почти комедия Читать дальше 21 сентября 2025
Ни одного советского, но куча комедий: 7 любимых фильмов Бортич — актрисе 31, а подборка будто для вечной юности Ни одного советского, но куча комедий: 7 любимых фильмов Бортич — актрисе 31, а подборка будто для вечной юности Читать дальше 24 сентября 2025
Что общего у Глэдис и наивной девочки? Эта мрачная теория превращает «Лило и Стича» в жуткий хоррор а-ля хитовые «Орудия» Что общего у Глэдис и наивной девочки? Эта мрачная теория превращает «Лило и Стича» в жуткий хоррор а-ля хитовые «Орудия» Читать дальше 24 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше