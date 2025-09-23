«Прямая параллель с Меньшовым»: ИИ откопал 3 западных фильма, похожих на «Москва слезам не верит» — в №2 засветилась Мэрил Стрип

Американский кинематограф редко ассоциируется с бытовыми драмами «о простых людях», но аналоги «Москвы слезам не верит» у него есть, уверяет ИИ. Речь о фильмах, где женщины строят карьеру, пытаются справиться с одиночеством и одновременно ищут человеческое тепло.

«Мелани Гриффит в роли секретарши из нью-йоркского офиса — почти прямая параллель с Меньшовым и его героинями», — настаивает нейросеть.

Мелани мечтает вырваться из серой рутины и доказать, что способна на большее.

И пусть финал «Деловой женщины» подан с голливудским блеском, мотив тот же: сильная женщина пробивает себе дорогу в мире, где доминируют мужчины.

«Крамер против Крамера» (Kramer vs. Kramer, 1979)

История семьи на грани распада — с Дастином Хоффманом и Мэрил Стрип — тоже рифмуется с советской драмой.

Здесь не про карьерный успех, а про цену, которую платит женщина за попытку обрести самостоятельность. Картина без иллюзий показывает, как непросто совместить личное счастье и родительский долг.

«Стальные магнолии» (Steel Magnolias, 1989)

Южная мелодрама о компании подруг, которые поддерживают друг друга в трудные годы.

Где-то это «Москва слезам…» наоборот: не мегаполис, а провинция, не карьерный рост, а умение выстоять перед ударами судьбы. Но акцент тот же — сила женщин, их дружба и стойкость.

У Меньшова в итоге получилась универсальная история, а Голливуд рассказал то же самое на своём языке. Отличаются декорации, но проблемы — работа, любовь, семья — удивительно схожи.

Ранее мы писали: «Пропагандистская сказка»: 45 лет назад от «Москва слезам не верит» приличные киношники воротили нос — в СССР фильм прозвали «фальшивкой»