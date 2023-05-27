Прячутся за маской: 3 знака Зодиака, чье поведение просто игра

Представители этих знаков ни перед кем не раскрывают свою душу.

Все люди в определенные моменты примеряют на себя маски. Кому-то так проще справляться с проблемами, другие прячут под фальшью свое ранимое “я”, чтобы уберечься от боли, третьим просто нравится притворяться теми, кем на самом деле не являются. По наблюдениям астрологов, чаще всего под масками прячутся представители трех знаков зодиака. Рассказываем, кто в гороскопе считается настоящим мастером перевоплощения - никому и в голову не придет заподозрить в неискренности.

Близнецы

О том, что Близнецы - натуры двуличные, известно, кажется, даже младенцам. Представители воздушной стихии постоянно носят какую-то маску, а вот какую именно, зависит от множества факторов - места, окружающих людей, целей, и, в конце концов, настроения. Порой Близнецы даже не осознают происходящим с ними метаморфоз.

А вот какими являются уроженцы этого знака на самом деле, доподлинно неизвестно никому, в том числе им.

Близнецы настолько увлекаются сменой образов и масок - сегодня весельчак, а завтра король драмы, - что теряют нить, способную привести к ним настоящим. И эту трагедию они тоже не сознают до конца.

Дева

В глубине души представители земного знака - сама серьезность, уравновешенность и спокойствие. Однако из-за того, что в гороскопе за Девами закрепилась репутация зануд, они стараются во что бы то ни стало опровергнуть этот стереотип. Но в большинстве случаев просто-напросто перегибают палку.

Уроженцы знака стараются вести себя совсем иначе, стать более раскрепощенными, легкомысленными, “своими в доску”.

Иногда им даже удается удачно замаскироваться, но в большинстве случаев притворство Девы видно за версту. Из-за этого в общении с ними люди испытывают неловкость и стараются поскорее сбежать прочь.

Рыбы

В чем-то Рыбы похожи на Дев - так же, как представители земной стихии, они пытаются скрыть свою истинную натуру под маской. Только если Девы прячут под ней серьезность, то Рыбки стараются замаскировать природную скромность и стеснительность.

Но получается ли это у них?

Макияж поярче, наряд пооткровеннее, смех погромче - именно так представляют себе раскованных особ Рыбы и стараются сотворить из себя то же самое. Возможно, им даже удастся убедить в своей искренности окружающих, но не самих себя. Чем ярче будет маска веселья, тем печальнее будут Рыбки на самом деле в глубине души.