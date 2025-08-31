Прячутся в тени «Оно» и «Сияния»: всеми забытые адаптации Стивена Кинга, которые тоже стоят вашего внимания

Пришедшего в киноиндустрию в 70-х годах Стивена Кинга неспроста называют самым адаптируемым современным автором — на счету писателя уже более 100 экранизаций, а некоторые его произведения и вовсе получают по две-три адаптации.
Очевидно, что успех у такого количества самых разных фильмов и сериалов будет варьироваться — кому-то повезло стать громким хитом, а кто-то так и остался недооцененным шедевром, который видели единицы. К слову, последних у Кинга тоже найдется достаточно — о экранизациях, о которых вы вообще вряд ли когда-то слышали, рассказываем в этой подборке.
«Серебряная пуля» (1985)
Снятый во времена, когда популярность Кинга уже достигла своего пика, фильм, как и многие предыдущие экранизации Кинга, выбрал довольно жуткую историю для адаптации, на этот раз рассказывая об орудующем по городу оборотне, который держит в страхе все население.
«Серебряная пуля», снятая по мотивам романа «Цикл оборотня», сосредотачивалась и на главном герое, 13-летнем Марти, прикованном к инвалидной коляске — это уже было чем-то новеньким, учитывая то, что люди с ограниченными возможностями в кино появлялись не часто. И все-таки успеха у «Серебряной пули» не случилось из-за шквала критики в сторону спецэффектов и в целом визуальной составляющей фильма.
«Ночная смена» (1990)
Сам Стивен Кинг когда-то признал, что терпеть не может «Ночную смену», и в какой-то степени его критика оправдана — в отличие от большинства его адаптаций, в которые заложен большой смысл, этот фильм не претендует на какую-то особенную серьезность.
Хотя сама по себе история довольно жуткая — в ней группа рабочих обнаруживает что-то совершенно необъяснимое в подвале заброшенной ткацкой фабрики — фильм скорее напоминает хоррор-комедию, после которой у зрителя остается только ощущение хорошо проведенного времени.
«Телефон мистера Харригана» (2022)
Одной из последних ролей Дональда Сазерленда стала адаптация одноименной повести Стивена Кинга, но фильм далеко не всем пришелся по душе из-за недочетов в сценарии.
Несмотря на то, что сюжет может показаться многим банальным, «Телефон мистера Харригана» держится на плаву в основном за счет актерской игры Сазерленда и Джейдена Мартелла. Кроме того, фильм опять же не претендует на статус одной из самых заумных и глубокомысленных экранизаций Кинга, оставляя своим приоритетом удержание внимания зрителя при помощи типичных для Кинга тропов и сюжетных поворотов.
«1922» (2017)
Получив в основном хорошие отзывы от критиков, криминальная драма затерялась на фоне других, более ожидаемых релизов на Нетфликсе в 2017 году, а кинотеатральной премьеры у «1922» так и не случилось. И все же фанатам хорроров от Кинга оценить фильм точно стоит — хотя бы потому, что он умело смешивает жанры, внедряя в сюжет элементы хоррора и выстраивая саспенс так, что оторваться от повествования просто невозможно.
Помимо всего прочего, «1922» хорош и тем, что основывает сюжет на довольно трагичной истории, каких у Стивена Кинга довольно большое количество, — а потому мастерство писателя в этом аспекте прослеживается и в самой адаптации.
«Долорес Клэйборн» (1995)
Хотя большинство связывают имя Кэти Бейтс с другой, более успешной хоррор-адаптацией Кинга «Мизери», ее роль в «Долорес Клэйборн» тоже достойна внимания — хотя бы потому, что сюжет не так уж сильно уходит в хоррор, а сосредотачивается на темах травмы и сожалений о том, что уже нельзя исправить.
Сам триллер при этом многие относят к лучшим экранизациям Кинга благодаря способности картины создать яркий психологический образ главной героини и проследить ее путь в тот момент, когда ее жизнь начинает рушиться.
