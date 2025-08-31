Прячутся в тени «Оно» и «Сияния»: всеми забытые адаптации Стивена Кинга, которые тоже стоят вашего внимания

А актерский состав у них, между прочим, даже покруче, чем у самых известных экранизаций.

Пришедшего в киноиндустрию в 70-х годах Стивена Кинга неспроста называют самым адаптируемым современным автором — на счету писателя уже более 100 экранизаций, а некоторые его произведения и вовсе получают по две-три адаптации.

Очевидно, что успех у такого количества самых разных фильмов и сериалов будет варьироваться — кому-то повезло стать громким хитом, а кто-то так и остался недооцененным шедевром, который видели единицы. К слову, последних у Кинга тоже найдется достаточно — о экранизациях, о которых вы вообще вряд ли когда-то слышали, рассказываем в этой подборке.

«Серебряная пуля» (1985)

Снятый во времена, когда популярность Кинга уже достигла своего пика, фильм, как и многие предыдущие экранизации Кинга, выбрал довольно жуткую историю для адаптации, на этот раз рассказывая об орудующем по городу оборотне, который держит в страхе все население.

«Серебряная пуля», снятая по мотивам романа «Цикл оборотня», сосредотачивалась и на главном герое, 13-летнем Марти, прикованном к инвалидной коляске — это уже было чем-то новеньким, учитывая то, что люди с ограниченными возможностями в кино появлялись не часто. И все-таки успеха у «Серебряной пули» не случилось из-за шквала критики в сторону спецэффектов и в целом визуальной составляющей фильма.

«Ночная смена» (1990)

Сам Стивен Кинг когда-то признал, что терпеть не может «Ночную смену», и в какой-то степени его критика оправдана — в отличие от большинства его адаптаций, в которые заложен большой смысл, этот фильм не претендует на какую-то особенную серьезность.

Хотя сама по себе история довольно жуткая — в ней группа рабочих обнаруживает что-то совершенно необъяснимое в подвале заброшенной ткацкой фабрики — фильм скорее напоминает хоррор-комедию, после которой у зрителя остается только ощущение хорошо проведенного времени.

Одной из последних ролей Дональда Сазерленда стала адаптация одноименной повести Стивена Кинга, но фильм далеко не всем пришелся по душе из-за недочетов в сценарии.

Несмотря на то, что сюжет может показаться многим банальным, «Телефон мистера Харригана» держится на плаву в основном за счет актерской игры Сазерленда и Джейдена Мартелла. Кроме того, фильм опять же не претендует на статус одной из самых заумных и глубокомысленных экранизаций Кинга, оставляя своим приоритетом удержание внимания зрителя при помощи типичных для Кинга тропов и сюжетных поворотов.

Получив в основном хорошие отзывы от критиков, криминальная драма затерялась на фоне других, более ожидаемых релизов на Нетфликсе в 2017 году, а кинотеатральной премьеры у «1922» так и не случилось. И все же фанатам хорроров от Кинга оценить фильм точно стоит — хотя бы потому, что он умело смешивает жанры, внедряя в сюжет элементы хоррора и выстраивая саспенс так, что оторваться от повествования просто невозможно.

Помимо всего прочего, «1922» хорош и тем, что основывает сюжет на довольно трагичной истории, каких у Стивена Кинга довольно большое количество, — а потому мастерство писателя в этом аспекте прослеживается и в самой адаптации.

Хотя большинство связывают имя Кэти Бейтс с другой, более успешной хоррор-адаптацией Кинга «Мизери», ее роль в «Долорес Клэйборн» тоже достойна внимания — хотя бы потому, что сюжет не так уж сильно уходит в хоррор, а сосредотачивается на темах травмы и сожалений о том, что уже нельзя исправить.

Сам триллер при этом многие относят к лучшим экранизациям Кинга благодаря способности картины создать яркий психологический образ главной героини и проследить ее путь в тот момент, когда ее жизнь начинает рушиться.

