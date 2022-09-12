Прячут в подвале Букингемского дворца: названо самое странное имущество Елизаветы II

Елизавета II за годы жизни успела обзавестись многочисленным имуществом. Ей принадлежит большая коллекция предметов искусства, особняки и драгоценности. При этом в списке можно обнаружить и весьма неожиданные предметы и даже животных.

Например, по указу короля Эдуарда II от 1324 года, именно королеве принадлежат все морские обитатели, живущие в пределах пяти километров от Великобритании. Также ее собственностью являются все лебеди, живущие в пределах страны. Елизавета даже специально следила за их популяцией и каждый год устраивала перепись своих пернатых подданных. Также королеве принадлежат и практически все парки страны.

Кроме того, как утверждает издание Express, в подвале Букингемского дворца можно обнаружить личный банкомат королевы. Якобы банк Coutts установил один из своих терминалов специально для Ее Величества.