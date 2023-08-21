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Прячется от журналистов и не только: что творится со звездой «Теста на беременность»

21 августа 2023 20:15
Прячется от журналистов и не только: что творится со звездой «Теста на беременность»

Артистка отказалась от собственных принципов.

Светлана Иванова — человек публичный, но при этом пытается вести непубличный образ жизни. Актриса долго держалась, но все же сдалась и разоткровенничалась о личном.

Интервью звезды «Теста на беременность» можно посчитать по пальцам, и большинство из них вышли в печатном формате. У поклонников создалось впечатление, что артистка прячется от журналистов. И это на самом деле так.

О причинах странного поведения она рассказала в новом выпуске YouTube-канала «Сама Меньшова». Иванова призналась, что впервые дала согласие на развернутую беседу, и объяснила, почему прежде не раскрывала душу на камеру.

«Меня пугает это ответственностью. Ты фиксируешь себя в какой-то момент, а тебе потом еще лет 15 будут вспоминать: „А вот вы сказали...“ Но ведь я уже изменилась с тех пор и еще много чего сказала и сделала», — аргументировала свою позицию знаменитость.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Тест на беременность»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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