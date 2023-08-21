Прячется от журналистов и не только: что творится со звездой «Теста на беременность»

Светлана Иванова — человек публичный, но при этом пытается вести непубличный образ жизни. Актриса долго держалась, но все же сдалась и разоткровенничалась о личном.

Интервью звезды «Теста на беременность» можно посчитать по пальцам, и большинство из них вышли в печатном формате. У поклонников создалось впечатление, что артистка прячется от журналистов. И это на самом деле так.

О причинах странного поведения она рассказала в новом выпуске YouTube-канала «Сама Меньшова». Иванова призналась, что впервые дала согласие на развернутую беседу, и объяснила, почему прежде не раскрывала душу на камеру.