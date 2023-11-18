Прячется от всех в монастыре: почему Настя из «Цыгана» так и не стала звездой

Вся страна узнала имя Матлюбы Алиевой после сериала «Цыган», где она исполнила одну из ведущих ролей. Уже после выхода первых эпизодов за ней закрепилась репутация одной из самых эффектных артисток страны. Но после нескольких менее удачных проектов она неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, Матлюба решила отказаться от мирской жизни и ушла в монастырь. Причиной таких перемен стали несчастья в браке. В течение нескольких лет артистка была замужем за Муратом Ахметовым, который отличался ревнивым характером. Избранник все чаще и чаще устраивал разборки жене, из-за чего в итоге она и решила подать на развод.

Чтобы справиться с переживаниями, Алиева погрузилась в христианство. А со временем решила полностью посвятить себя Богу и теперь живет в Сретенском монастыре. О былой славе артистка не переживает и не собирается возвращаться к обычной жизни, уверенная, что выбрала единственный правильный путь.