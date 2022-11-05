Прячется от публики и живет в США: как выглядит старшая дочь Стриженовой

Александр и Екатерина Стриженовы вместе уже почти 35 лет. У пары двое дочерей – Анастасия и Александра. Старшей Александре уже 34 года – и она давно живет своей жизнью вдали от родителей.

Анастасия получила образование в Великобритании, а в 2013 году вышла замуж за финансиста Петра Грищенко.

Будущие супруги встретили друг друга на дискотеке на Канарских островах – и сыграли свадьбу лишь после пяти лет знакомства. Жених и невеста обвенчались в храме, в котором 27 лет назад прошел обряд венчания родителей Анастасии.

Сегодня супруги проживают в США – подальше от светского шума. А в 2018 году Анастасия Стриженова подарила родителям внука, которого назвали Петром.