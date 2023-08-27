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Прячет волосы и лицо: после слухов о проблемах с мимикой Ротару показала редкое фото

27 августа 2023 09:00
Прячет волосы и лицо: после слухов о проблемах с мимикой Ротару показала редкое фото

Увиденное насторожило фанатов.

София Ротару перестала выступать и стала отшельницей. Звезда не комментировала слухи о том, что страдает от болезни Паркинсона, из-за которой у нее возникли проблемы с мимикой. Новый пост артистки в социальных сетях лишил фанатов покоя. Народ снова заговорил о плачевном состоянии заклятой подруги Пугачевой.

Исполнительница поделилась совместным кадром с сыном Русланом. Снимок был сделан во время прогулки по полю. Певица, которую привыкли видеть нарядной словно новогодняя елка, спрятала волосы под платком, а лицо — за большими солнцезащитными очками. И это насторожило подписчиков.

Были те, кто заметил, что Ротару отлично сохранилась, но некоторым показалось странным, что знаменитость скрывает свою внешность от посторонних глаз.

«Выглядите как ровесники», «Вся замоталась, что и не разглядеть ничего», — написали фолловеры в комментариях.

Прячет волосы и лицо: после слухов о проблемах с мимикой Ротару показала редкое фото
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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