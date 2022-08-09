Прячет страшный дефект: Малахов разделил печальную участь Вайкуле (фото)

Андрей Малахов взбудоражил публику, намекнув на свою проблему с онкологией. Ранее среди фанатов появились слухи о страшной болезни телеведущего.

Последние несколько месяцев поклонники активно обсуждают возможную болезнь звезды «Прямого эфира». Дело в том, что Малахов прибавил вес, а также начал страдать от проблем с волосами. Артист никак не комментировал слухи и перемены своей внешности, однако не так давно удивил фанатов, начав появляться преимущественно в головных уборах. Например, в Telegram-канале знаменитости появилась публикация, на которой Малахов прячет прическу под кепкой, а последний раз телеведущего видели без головного убора еще весной в эфире его программ.

Как уверены пользователи сети, подобным образом поступала и Лайма Вайкуле, реагируя на слухи о своей онкологии. Певица не комментировала домыслы СМИ, однако активно прятала перемены во внешности, чем еще больше привлекала внимание публики.

Малахов при этом продолжает хранить молчание. Его проекты до сих пор находятся в бессрочном отпуске, а сам он отправился отдыхать на свою родину в Апатиты и старается как можно меньше рассказывать о своей жизни в социальных сетях.