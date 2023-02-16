Прячет от публики не просто так: обомлеете, увидев сыновей Марии Шукшиной (фото)

Мария Шукшина является представительницей именитой династии. У самой актрисы четверо детей, но она крайне редко показывает их публике. Впрочем, не так давно Мария нарушила тишину и поделилась фото с младшими сыновьями.

Дочь писателя Василия Шукшина была замужем трижды. Ее последним официальным избранником стал бизнесмен Борис Вишняков, от которого артистка родила близнецов Фому и Фоку. Сегодня они уже взрослые юноши, готовящиеся к своему 18-летию.

Как-то актриса поделилась фотографией сыновей, запечатленных вместе с бабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Мария нечасто балует своих поклонников семейными снимками: актриса призналась, что ее отпрыски не любят светиться на публике. Именно поэтому каждый пост с ее детьми производит фурор.

Многие пользователи отметили поразительное сходство Фомы и Фоки с их прославленным дедушкой Василием Шукшиным: «Просто нет слов! Какие красивые!», «Похожи на деда», «Видна шукшинская порода», «Дед бы ими гордился».