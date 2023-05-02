Прячет не зря: муж годится певице Натали в отцы (фото)

Пока одни звезды шоу-бизнеса выворачивают наизнанку свою семейную жизнь, певица Натали избегает разговоров о личном. Артистка более 30 лет замужем за Александром Рудиным, но многим поклонникам остается лишь догадываться, как выглядит ее супруг.

В Сети давно ходят слухи о том, что исполнительница вот-вот расстанется с мужем, поэтому крайне редко выкладывает его фотографии в социальные сети. Но в одном из недавних интервью звездная блондинка отметила, что речи о разрыве с возлюбленным не идет. Тогда фанаты продолжили гадать, почему же Натали прячет от них своего избранника.

Неожиданный вывод не заставил себя ждать — звезда попросту стесняется супруга. Все дело в том, что он выглядит так, будто годится в отцы артистке. На его фоне Натали кажется юной девчонкой, а не матерью троих сыновей. Вот почему многие из поклонников считают, что знаменитость вполне могла найти себе более привлекательного партнера.