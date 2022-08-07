Прячет лицо: инсульт изменил первого секс-символа СССР до неузнаваемости

В позднем СССР Елена Кондулайнен обеспечила себе громкую славу, первой из советских артисток обнажившись догола в кадре. В столь откровенном виде она появилась в фильме «Сто дней до приказа», после чего ее карьера стремительно взлетела как первого секс-символа страны.

Зрители видели Кондулайнен и в российских проектах: «Даун Хаусе», «Интернах», «Склифосовском». Звезда до последнего отдавала предпочтение провокационным образам, в которых блистала как в кино, так и на красных дорожках.

Все изменилось в 2020, когда Елену Ивановну ударил инсульт. Несколько месяцев медики боролись за ее здоровье, но по итогу дали неутешительные прогнозы — вернуться к привычной жизни артистка уже не сможет.

Страшный диагноз изменил Кондулайнен до неузнаваемости, что подтвердили видеоролики от ее сына и соседей. Теперь актриса прячет лицо, передвигается только с помощью ходунков и не обходится без помощи сиделки.