Прут напролом: 3 знака Зодиака, которым не знакомо чувство такта

Воспитанный и тактичный человек всегда интуитивно догадывается, когда необходимо промолчать или воздержаться от каких-либо действий. Однако таким бесценным даром обладают далеко на все. По мнению астрологов, чаще всего чувство меры и такта отказывает представителям определенных знаков зодиака. Они прут напролом, пока все остальные терпеливо дожидаются своей очереди, и режут правду-матку, когда в этом нет никакой необходимости. Рассказываем, под какими созвездиями появляются на свет самые беспардонные личности.

Близнецы

“А что я такого сказал?” - искренне удивляются Близнецы, когда в ответ на довольно резкую шутку собеседник меняется в лице.

Представители воздушного знака болтают то, что думают, совершенно не задумываясь над тем, что своими бесцеремонными высказываниями могут причинить неудобства окружающим.

Все дело в том, что Близнецы убеждены в своем безупречном чувстве юмора и остроумии. Поэтому они порой позволяют себе шутки на грани или за гранью дозволенного. Правда, к чести уроженцев этого знака, по реакции собеседника они понимают, что сболтнули лишнего, и стремятся загладить свою вину.

Дева

Кто в зодиакальном круге обожает давать непрошенные советы? Конечно же, Дева! Представители земной стихии убеждены, что знают, как правильно жить, лучше всех на свете. И хотя окружающие предпочитают действовать самостоятельно, Дева все равно не откажет себе в удовольствии сунуть свой нос.

Возможно, намерения у уроженцев этого знака действительно добрые, однако все мы знаем, куда они приводят.

Прежде чем поделиться мудростью, Дева непременно раскритикует действия человека, отчитает его за то, какой он криворукий и такой-сякой. После такого вступления слушать советы знака ужже никому не хочется.

Стрелец

Представители огненного знака повергают окружающих в шок своей откровенностью и резкостью во взгляде на некоторые проблемы. Стрельцы не считают нужным молчать о том, что думают, поэтому без всякого стеснения режут правду-матку. Другое дело, что никто их об этом не просил.

Для Стрельцов совершенно нормально ляпнуть человеку во всеуслышание что-нибудь из разряда

“Какие у тебя уши огромные” или “У тебя изо рта пахнет, к врачу сходить не пробовал?”

Даже если проблема действительно имеет место, собеседник предпочел бы поговорить о ней тет-а-тет.