Прозрачный «куб» с плесенью: народ пришел в ужас от дома Александра Маршала (фото)

За свою долгую и успешную карьеру Александр Маршал заработал баснословное состояние. Часть этих денег артист потратил на покупку дорогого загородного дома. Что представляет собой коттедж Маршала?

Дом расположен на обустроенной территории, где есть прогулочные и пешеходные зоны, детские площадки и живописный пруд. Сам особняк представляет собой стеклянный «куб», который сделан в стиле минимализма. Внутри коттеджа тоже все выполнено в довольно сдержанных и строгих тонах. Правда, всю картину портила плесень на втором этаже, которая образовалась из-за скопления влаги.

Чтобы избавиться от этой напасти, Маршал пригласил в свой дом специалистов. Они убрали всю плесень и установили теплый плинтус, благодаря которому в комнате стало сухо. Также строители заменили бетонную лестницу на стеклянную с подсветкой.

Жилье Маршала не привело в восторг его поклонников. Они отметили, что в доме слишком много стекла, которое лишает интерьер уюта. Пользователи Сети сказали, что певец «переборщил» с минимализмом и брутальностью. Другим же, наоборот, понравилась сдержанность в интерьере. Избавиться от плесени и старой лестницы Маршалу помогли специалисты программы «Идеальный ремонт».