Прожить на пенсию не пробовал: Лион Измайлов ошеломил признанием

82-летний Лион Измайлов ошеломил поклонников признанием. По его словам, ему до сих пор приходится работать. Сатирик поспешил добавить, что он не жалуется на востребованность, ведь работа приносит ему удовольствие. А еще, что немаловажно — деньги, так как Измайлов получает только 30 тысяч рублей в качестве пенсии. Но прожить исключительно на эти средства он даже не пробовал, так как всегда имеет дополнительный доход от работы.

Юморист затруднился назвать сумму, необходимую ему ежемесячно. Измайлов не считает себя неприхотливым человеком, но предпочитает жить в соответствии с возможностями. В беседе с порталом PROZVEZD.INFO сатирик заявил, что не завидует коллегам-артистам, которые получают несоизмеримо большую пенсию.

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Например, Елена Проклова может похвастаться ежемесячными выплатами в 70 тысяч рублей. Но Измайлов заметил, что у актрисы существенно выше и расходы. У нее есть огромный дом, который требует вложений, а профессия обязывает ее иметь безупречный гардероб с модными нарядами.