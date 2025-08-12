Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби»

Есть фильмы, которые мы не просто смотрим — мы разбираем на цитаты, вставляем реплики в разговоры и улыбаемся, когда слышим их случайно. «Любовь и голуби» — как раз из таких. Лирическая комедия Владимира Меньшова, снятая в 1985 году, уже почти 40 лет остаётся любимой в каждой семье.

История Василия Кузякина, его Нади, голубей, бани, травмы на производстве и внезапной командировки на юг давно стала классикой. Здесь всё живое: и диалоги, и интонации, и тот самый уютный юмор, за которым прячется настоящая семейная драма.

Роль Нади в фильме сыграла Нина Дорошина, и сыграла так, что зрители поверили ей безоговорочно. А фразы её героини, как и реплики других персонажей, ушли в народ: от «Кака любовь» до «Людк, а Людк!».

Мы собрали в тесте самые яркие реплики картины: и про Бастилию, и про инфаркт микарда. Но у нас задача не из лёгких: нужно вспомнить, кто и в какой момент их произнёс. Здесь не помогут догадки — только зритель, который знает фильм наизусть, сможет набрать полный балл.

Готовы проверить, насколько вы свой среди Кузякиных? Тогда вперёд: тест уже ждёт.