Пройдите тест из 9 вопросов, а мы угадаем месяц вашего рождения

По последним подсчетам ученых, в среднем в мире ежегодно рождается около 140 миллионов детей. При этом львиная доля малышей появляются на свет в азиатских странах, только в одном Китае прирост населения составляет порядка 16 миллионов человек в год. Многие люди задаются вопросом: в каком месяце на свет рождается больше всего детей? Как говорят ученые, в каждой стране наблюдаются свои закономерности. Например, в США самыми “урожайными” месяцами являются июль и август. С учетом того, что полный срок беременности в среднем составляет около 40 недель, с помощью нехитрых подсчетов удается установить примерные месяцы зачатия - ноябрь или декабрь. Кроме того, исследователи заметили, что в северных штатах бэби-бум чаще приходится на июнь и июль, а в южных - на октябрь и ноябрь. В мире наблюдается аналогичная картина, чем ближе страна к экватору, тем чаще пик рождаемости приходится на более поздние месяцы года. В России, согласно статистическим данным, больше всего малышей рождаются в летние месяцы, особенно в июле. В каком месяце вы родились? Ответьте на вопросы теста, а мы попробуем угадать, когда же вы празднуете свои именины.

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