Пройдите тест и узнайте в каком стиле вам лучше оформить вашу свадьбу

Свадьба - одно из самых важных мероприятий в жизни человека. Неважно, какая она - грандиозная или скромная, первая по счету или пятая, в любом случае главные герои торжества испытывают целую гамму эмоций. Иногда влюбленные сразу же понимают, какой именно праздник они хотели бы организовать, иногда для этого приходится прибегнуть к помощи специалистов. А в некоторых случаях достаточно почитать вдохновляющие истории в интернете, чтобы получить импульс к созданию собственного свадебного сценария. В мире достаточно примеров необычных и даже экстремальных торжеств, правда, повторить их будет проблематично ввиду разных причин. Кто-то женится на леднике, как Анна Холл и Джон Бохач. Эта парочка выбрала местом для венчания ледник, расположенный в Тонгасском национальном парке (штат Аляска, США). Молодоженам пришлось тепло одеться, чтобы не продрогнуть во время церемонии, а также надеть на ноги специальную обувь, чтобы не скользить - на изящные туфельки невесты она уж точно не была похожа. Множество необычных свадеб проходит в Лас-Вегасе - например, Шарлин и Дэвид Хельман решили обручиться под водой, в масках и костюмах для подводного плавания.

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