Пройдите тест и узнайте, сколько жизней вы прожили

Учения о реинкарнации, то есть переселении душ, в разное время возникали в разных мировых культурах. Но впервые оно появилось в странах Востока. Согласно религиозным представлениям жителей этих территорий, душа является истинной сущностью человека, и после гибели бренного тела она перемещается в новое. В современном мире идеи реинкарнации можно найти в индуизме и буддизме. При этом считается, что, в зависимости от того, насколько достойно человек прожил свою нынешнюю жизнь, в следующей он попадет в хорошее или плохое новое тело. Исследованием теории реинкарнации занимался американский психолог Ян Стивенсон. На протяжении своей научной деятельности он занимался анализом историй людей, которые утверждали, что помнят свои прошлые жизни. Как правило, ему приходилось иметь дело с детьми, которые в деталях могли вспомнить свои предыдущие воплощения, называли такие факты, которые попросту не могли знать. По мнению Стивенсона, в большинстве случаев при перерождении человек сохраняет свой пол, мужской или женский, также можно найти внешнее сходство между прошлым и новым телом.

Сколько жизней вы прожили? Узнайте, ответив на вопросы теста.