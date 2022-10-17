Пройдите тест, чтобы узнать, на какой должности вы могли бы работать

“Все работы хороши - выбирай на вкус”, - наверняка каждому доводилось слышать, а то и учить наизусть эти строки из стихотворения Владимира Маяковского. В мире существует огромное количество профессий. В существование некоторых из них порой даже сложно поверить - настолько забавно или фантастично звучат их названия. Например, в сети можно найти упоминания о таком роде деятельности, как подводный доставщик пиццы. Те, кто впервые слышит об этой профессии, задаются вопросом: кому же под водой может понадобиться итальянское блюдо? Дело в том, что во Флориде, США, много лет функционирует необычный отель под названием “Подводный домик Жюля”, названный в честь известного писателя-фантаста Жюля Верна. Именно его перу принадлежит роман “Двадцать тысяч лье под водой”. Подводный доставщик пиццы в полном снаряжении аквалангиста приносит пиццу в герметичном ящике и кладет в специальный подъемник, который доставляет еду непосредственно к постояльцам. Главное, чтобы во время “путешествия” пицца в ящике не помялась и не потеряла аппетитный вид.

Хотели бы вы попробовать себя в такой или любой другой необычной профессии? Пройдите наш тест и узнайте свое истинное призвание.