Пройдите тест, а мы угадаем ваш знак Зодиака

В наши дни астрология воспринимается как забавное развлечение. А ведь были времена, когда советы звезд оказывали огромное влияние на судьбы целых стран. В далеком прошлом астрология была одним из способов предсказания будущего, существовавших на Ближнем Востоке. В первом тысячелетии до нашей эры астрономы разработали целый математический инструментарий для точных расчетов движения небесных тел. Благодаря нему им удавалось создавать лунные и солнечные календари, а после - гороскопы, в которых движение звезд и планет связывалось с земными событиями. Впервые связь между положением небесных тел и судьбой человека, рожденного в определенный отрезок времени, нашли вавилонские астрологи. Однако в таком виде эта дисциплина получила распространение только в эпоху эллинизма. Долгое время астрология шла рука об руку с астрономией, поскольку и для той, и для другой имело значение расположение небесных объектов. Однако со временем дисциплины постепенно разошлись в разные стороны, и если астрономия была признана наукой, то астрология - лженаукой. Верите ли в астрологию? Ответьте на вопросы нашего теста, а мы попробуем угадать ваш знак зодиака.

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