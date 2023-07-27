Пройдите тест, а мы угадаем, сколько лет исполнилось вашему интеллекту

Ученые по сей день не могут прийти к единому мнению о том, как устроен человеческий интеллект. Он до сих пор подбрасывает исследователям новые вопросы и загадки. Однако они сходятся во мнении о том, что интеллект напрямую зависит от формирования головного мозга. Научно доказано, что в разные периоды жизни человека активными являются разные отделы. У детей основная активность приходится на мозговой ствол и средний мозг. Первый отвечает за температуру тела, сердцебиение, кровяное давление и т.д., второй - за сон и аппетит. В мозге взрослого человека наиболее задействованы лимбическая система, которая отвечает за контроль речи, эмоциональных реакций, обучение, а также кора головного мозга, на которой лежит ответственность за мышление и поведение. По словам ученых, развивается мозг очень быстро - уже в возрасте трех лет его объем составляет целых 90%. Интеллект формируется постепенно. Абстрактное мышление, способность к логическим рассуждениям и заключениям возникает примерно в возрасте одиннадцати лет. Хотите узнать, каков возраст вашего интеллекта? Мыслите ли вы как представитель младшего или старшего поколения? Пройдите тест, чтобы узнать ответ.

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