Пройдите тест, а мы угадаем, какое у вас сегодня настроение

Каждый день мы просыпаемся в том или ином настроении. Кто-то так и искрится вдохновением и энергией, а кто-то разговаривает сквозь зубы и смотрит волком на окружающих. Чужое расположение духа способно повлиять на наше собственное. Столкнувшись с раздраженным хамом в метро, кто-то невольно заражается от него плохим настроением и точно так же выплескивает его на окружающих. Или, встав не с той ноги, встречает на своем пути милого, улыбчивого человека - и сам невольно оттаивает. В дурном расположении духа многие люди тянутся к стаканчику с кофе, чтобы взбодриться, но ученые предостерегают - так делать не следует. Дело в том, что когда человек раздражен, в его организме повышается адреналин, а вследствие этого - глюкоза, а также кортизол и инсулин. Когда глюкозы слишком много, избыточная энергия откладывается в виде жира, потому-то на фоне стресса можно набрать вес. При чем тут кофе? Даже после одной чашечки уровень глюкозы в организме стремительно взлетает, а затем резко падает. Это негативно отражается на сосудах и может привести к развитию атеросклероза. Одним словом, следить за своим настроением и уметь справляться с ним невероятно важно. Пройдите цветовой тест и узнайте, в каком вы расположении духа прямо сейчас.

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