Пройдите тест, а мы угадаем цвет ваших глаз

О цвете глаз, казалось бы, все известно - его определяет пигмент меланин, и чем больше его у человека, тем темнее оттенок. Тем не менее эта тема не дает покоя ученым. Не так давно они провели исследование, результаты которого показали, обладатели какого цвета глаз чаще всего страдают от алкогольной зависимости. Сотрудники Вермонтского университета пришли к выводу - чем светлее у человека глаза, тем больше вероятность, что он попадет в лапы зеленого змия. Причина кроется в наследственности. Гены, отвечающие за цвет глаз, совпадают с хромосомой, которая, в свою очередь, связана с геном, ответственным за вредные привычки. Меньше всего к алкоголизму склонны обладатели карих глаз, но в то же время, как отмечают исследователи, это не панацея. Пагубное пристрастие может появиться и у темноглазых людей. Любопытно, что голубой цвет глаз - это мутация, возникшая порядка 6-10 тысяч лет назад. Голубыми очами могут похвастаться лишь 8-10% людей на планете, больше всего синеглазок живут в Европе. Кстати, в Финляндии они составляют целых 89% населения. Какой у вас цвет глаз? Ответьте на вопросы теста, а мы попробуем угадать, темные у вас глаза или светлые.

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