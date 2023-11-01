Пройдите этот тест и узнайте, какой русский сериал вам стоит посмотреть

Сегодня каждый может найти сериал по вкусу — мелодраму, триллер, детектив, стоит лишь открыть онлайн-кинотеатр. В Советском Союзе такого изобилия, конечно же, не было, но сериалы (или многосерийные фильмы), снятые в эти годы, до сих пор интересны зрителю. Первый отечественный сериал вышел на экраны еще в 1971 году. Речь идет о проекте «День за днем», жанр которого сами создатели определили как «телевизионную повесть». Действие разворачивалось в Москве начала 70-х годов. В центре сюжета — взаимоотношения между членами семей Баныкиных и Якушевых, проживающих в одной коммунальной квартире. Проблемы, с которыми сталкивались герои сериала, были понятны и близки каждому зрителю, поэтому, можно сказать, «День за днем» был обречен на всенародную любовь. Изначально авторы планировали снять девять эпизодов, но экспертному совету настолько понравилась идея, что сериал продлили аж до 17 эпизодов. По слухам, аудитория настолько полюбила героев телевизионного шоу, что на студию из разных уголков СССР пришло более 300 тысяч писем со словами благодарности. Пройдите наш тест, а мы подскажем, какой российский сериал вам обязательно нужно посмотреть.

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