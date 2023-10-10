Пройдите этот тест, а мы точностью угадаем ваш тип парней

Существует множество исследований, посвященных самым привлекательным женским типажам, чертам внешности, качествам и т.д. Не забывают ученые изучить и дамские вкусы. Например, психологи из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, какие парни выглядят наиболее выигрышно в женских глазах. В эксперименте приняли участие 659 представительниц прекрасного пола. Им продемонстрировали картинки с изображением мужских силуэтов, рост которых варьировался от 160 до 190 см. Кроме того, ширина плеч на картинках тоже была разной. Дамам предстояло выбрать среди этих силуэтом самые привлекательные. Как оказалось, женщины отдают предпочтение широкоплечим и высоким парням. Именно они показались участницам исследования самыми мужественными. Любопытно, что низкий рост также ассоциировался у респонденток с мужской привлекательностью, маскулинностью и брутальностью, но ширина плеч при этом тоже должна быть внушительной. Конечно же, у каждой женщины свои представления об идеальном джентльмене. Предлагаем вам ответить на вопросы нашего нового теста, а мы попробуем угадать, какой мужской типаж привлекает вас больше всего.

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