Пройдете мимо и не узнаете: Юлия Пересильд без грима шокировала россиян (фото)

Актриса не привела себя в порядок.

Совсем недавно состоялась премьера амбициозной картины «Вызов». Главную роль в фильме исполнила Юлия Пересильд, которая ради проекта согласилась слетать в космос. Неудивительно, что сегодня внимание многих киноманов приковано к ее персоне.

На днях актриса выложила пост в соцсети и предстала во всем своем естестве. 38-летняя Юлия отказалась от макияжа, фильтров и фотошопа, чем удивила своих подписчиков. Но не все были рады видеть любимицу без прикрас.

Пересильд зачесала немытые волосы назад и сделала прическу «хвост».

Свет падал на лицо актрисы самым неудачным образом и подчеркнул все недостатки и неровности кожи. У Юлии заметны синяки под глазами, а общий вид казался нездоровым.

Поклонники были поражены, насколько реальная внешность актрисы далека от экранной. Ее лицо назвали «помятым», а саму Пересильд — непривлекательной. Такую Юлию не узнали бы на улице даже преданные фанаты, ведь все привыкли к ее роскошной ухоженной внешности.

Часть фильма «Вызов» была снята в космическом пространстве. Съемочная группа провела несколько дней на МСК, чтобы отснять ряд сцен.