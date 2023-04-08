Пройдете мимо и не узнаете: как сейчас выглядит Верунчик из «Моей прекрасной няни»

Кричащие наряды, броские и максимально неуместные аксессуары — подруга «Моей прекрасной няни» всегда выглядела максимально нелепо. О роли Верунчика Гульнара Нижинская вспоминает до сих пор. Только сама она давно уже не имеет с ней ничего общего.

Более того, при взгляде на фотографии Гульнары становится очевидным, что сегодня она полная противоположность своей несуразной героини. Модная короткая стрижка на темно-каштановых волосах и стильное салатовое платье — 46-летняя актриса выглядит гораздо моложе своих лет. Короткий наряд открывает невероятно длинные ноги, которым позавидует не одна коллега Гульнары по актерскому цеху.