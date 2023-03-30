Пройдете мимо и не узнаете: как сейчас выглядит главная героиня сериала «Серафима прекрасная»

Екатерина Порубель прославилась в 2011 году. Тогда на экраны вышел сериал «Серафима прекрасная». За роль сельской затравленной девушки она получила ТЭФИ и признание миллионов зрителей. Однако сейчас они бы вряд ли узнали ее.

Через 8 лет после выхода телеэпопеи актриса изменилась. От прежней героини нашумевшей мелодрамы в ней не осталось и следа. Аккуратные волосы, собранные в хвост, и решительный взгляд — такой Екатерина предстает в фильме «Перелетные птицы» 2019 года. На губах красная помада, на веках макияж в стиле smoky eyes.

Сегодня артистка больше похоже на бизнес-леди, нежели на полюбившуюся зрителям своей простотой и открытостью Серафиму. Экранная Порубель придерживается делового стиля в одежде. Черные строгие наряды она разбавляет небольшими аксессуарами: тонкими цепочками и жемчужными серьгами в виде капель.