Пройдете мимо Фимы Королева и не узнаете: куда пропал звезда фильма «Гостья из будущего» (фото)

Картину «Гостья из будущего» обожал каждый советский школьник. Юные актеры тут же стали звездами СССР, однако большинство из них решили не связывать свою жизнь с кино. Среди них и Илья Наумов — исполнитель роли Фимы Королева. Как сложилась его судьба?

Наумов сыграл лучшего друга Коли Герасимова. К герою относились по-разному: кто-то симпатизировал Королеву, кого-то он откровенно раздражал. Но никто не мог отрицать, что персонаж получился обаятельным и душевным.

Для Наумова эта работа в кино стала дебютной. После «Гостьи из будущего» он снялся в фильме «Пощечина, которой не было», а затем «завязал» с актерством. Во взрослом возрасте Илья открыл строительную фирму и стал успешным бизнесменом.

Сегодня экранный Фима совсем не стремится к публичности, но память о съемках в культовой фантастике хранит до сих пор. Так, в один из юбилеев «Гостьи из будущего» он выступил организатором встречи, куда позвал своих коллег по фильму. Они заметили, что Илья не утратил своего чувства юмора и оптимизма.

Теперь располневший Наумов легко сливается с толпой, ведь в нем не осталось почти ничего от Фимы. Каждый, кто пройдет мимо бывшего актера, не узнает в нем мальчика из легендарной картины.