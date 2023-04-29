Пройдете мимо - не узнаете: где сейчас самая скандальная любовница Абдулова

Александр Абдулов всегда был сердцеедом. Официально актер женился лишь дважды, но его романам нет числа. Одной из самых эпатажных пассий Абдулова была Лариса Штейнман, жизнь которой круто изменилась за последние годы.

Когда-то любовницу актера называли русской Шэрон Стоун за ее привычку перекидывать ноги в мини-юбках. Сегодня Штейнман совсем не напоминает роковую блондинку из «Основного инстинкта». Оказывается, Лариса стала послушницей монастыря, и теперь ее часто можно увидеть в платье из мешковины и в платке, поэтому каждый, кто ее встретит, просто пройдет мимо.

Роман Штейнман с Абдуловым начался в 80-х, когда актер пребывал на пике славы.

Незадолго до его смерти Лариса опубликовала мемуары, где подробно описала свои страстные отношения с Александром Гаврииловичем. Книга произвела фурор, а поклонницы артиста возненавидели Штейнман, как об этом сообщают авторы «Экспресс газеты».

Экс-пассия актера часто появлялась на разных ток-шоу, где рассказывала про Абдулова. Также она жила во Франции, но позже вернулась на родину и стала верующим человеком.