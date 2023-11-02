Провокация изнутри: Тутберидзе впервые раскрыла правду о допинге Валиевой

Скандал вокруг положительной допинг-пробы Камилы Валиевой продолжается уже более полутора лет. Впервые о жульничестве заговорили в феврале 2022 года: в крови олимпийской чемпионки обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Использование препарата грозит серьезными последствиями не только для фигуристки, но и для всей ее команды.

Этери Тутберидзе поспешила откреститься от произошедшего. Тренер уверяет, что не причастна к инциденту, в центре которого находится ее подопечная. В интервью YouTube-каналу Леонида Слуцкого «Коммент.Шоу» наставница поведала, что подробно опрашивала Валиеву о допинге.

По словам Тутберидзе, всему виной стала «прожорливость» фигуристки. В день короткой программы на чемпионате России в 2022 году спортсменка угостилась мороженым из рук неизвестного волонтера, потом выпила чай, который принесла ей массажистка. Препарат мог быть в любом из перекусов, как считает тренер.