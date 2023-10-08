Проводники терпеть не могут пассажиров, которые делают эти вещи: проверьте, в списке ли вы

Речь идет не только о хулиганах и дебоширах.

Длительные поездки — это всегда стресс. Запертые в тесном вагоне поезда пассажиры часто не могут найти себе места, прогоняя скуку и разминая затекшие ноги. Непросто приходится и проводникам, которые сталкиваются с огромным разнообразием клиентов РЖД, ведь некоторые из них просто невыносимы.

Бросили инородный предмет в унитаз, случился засор — поздравляем, теперь вас ненавидит весь вагон. Отдуваться за происшествие придется проводникам, которые точно не скажут за такой поступок спасибо.

От мусора в купе нужно избавляться вовремя. Если фантики и пустые упаковки уже не помещаются в урну, не стоит отчаянно пропихивать их в отверстие. Иначе работникам поезда придется собирать с пола остатки курицы гриль, скорлупу от яиц и прочие отходы.

Возможно, воришки полотенец и подстаканников испытывают большую гордость за свои поступки. Но проводники в этот момент покрываются испариной, ведь за «недостачу» придется платить им.

Некоторые пассажиры забывают, что они в вагоне не одни.

Сотрудники РЖД слезно просят вовремя менять носки и не увлекаться во время поездки спиртными напитками.

Аналогичную просьбу проводники озвучивают и в отношении родителей маленьких детей. Часто мамы и папы отказываются успокаивать своих кричащих и разносящих все на своем пути малышей, чем сводят с ума обитателей поезда.