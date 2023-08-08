Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только

Поезда можно смело назвать одним из самых популярных способов передвижения по России. Тысячи городов связаны железнодорожной сетью, а самые смелые путешественники готовы по несколько дней ехать в составе, чтобы добраться из одного города в другой. При этом подобные путешествия могут быть весьма опасны, как уверяют сами проводники.

Дело в том, что в поездах царит антисанитария. У проводнииков нет времени на генеральную уборку даже во время больших остановок, поэтому они лишь делают вид, что в вагоне полностью чисто.

Проблемы у пассажиров могут возникнуть и с постельным бельем. Дело в том, что в комплектах иногда не хватает одного из предметов. Тогда проводники берут грязный комплект, разглаживают его, положив на ночь под матрас, а после — дополняют необходимым и запаивают пакет зажигалкой. И такой способ, как рассказывают сами работники железных дорог, называется «китайкой».

Внимательнее нужно быть также с водой. Как оказалось, баки и трубы практически никогда не чистятся в вагоне, поэтому там плодится множество бактерий.