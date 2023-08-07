Провинциалок осенью 2023-го узнают по обувке: в тренде будут только эти модели

Любой образ сделает законченным подходящая пара обуви. Но если ошибиться с ней, то можно испортить весь облик и даже выдать себя с головой: устаревшие модели предпочитают только провинциалки, которые не следят за модой.

Чтобы не попасть в их ряды, стоит пополнить гардероб обувью, которая будет актуальна наступающей осенью. На пике популярности окажутся простые и универсальные ботинки.

Лучше всего выбрать вариант кэжуал, чтобы сочетать такую обувь с повседневной одеждой. Кроме того, в гардеробе стоит иметь и модель челси с узнаваемыми резиновыми вставками. Подобные ботинки должны быть традиционного оттенка — темно-коричневого или черного.

Если же хочется разнообразить образ, то можно присмотреться к байкерской обуви. Такие ботинки отличаются массивной подошвой, заметными протекторами, довольно высоким голенищем и множеством украшений — от ремней до заклепок.

Грубую обувь стоит сочетать по контрасту с воздушными образами. Например, еще одни модные ботинки — на тракторной подошве — дизайнеры советуют надевать под широкие джинсы или летящие юбки.

Вообще, актуальная обувь осени 2023 года не должна быть высокой. Важно следить, чтобы ботинки едва прикрывали щиколотки. Правда, в таком случае они подойдут лишь на теплую погоду.