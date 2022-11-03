Провинциальная домохозяйка: сбежавшую из России Настю Задорожную не узнать

В 2005 году на Настю Задорожную обрушилась популярность после главной роли в молодежном сериале «Клуб». Она сыграла трогательную девушку Василису, которую захватывала жизнь в столице. Задорожная даже снялась в довольно откровенной сцене с актером Петром Федоровым.

После сериала ее карьера переживала уверенный взлет. Она играла в фильмах и сериалах, даже исполнила главную роль в ремейке «Кавказской пленницы», который, впрочем, получил негативные отзывы. С 2007 года Настя начала также записывать музыкальные альбомы как певица. Задорожная выходила на сцену в театральных постановках и принимала участие в телепроектах. Но в 2019 году она внезапно пропала с экранов.

Оказалось, что актриса вышла замуж за IT-специалиста. Во время пандемии в 2020 году они перебрались во Флориду, подальше от шумного центра. А потом безработная жизнь в Америке так понравилась Задорожной, что она и сейчас не спешит возвращаться в Россию.

Теперь она уже больше не роковая соблазнительница из русских сериалов. Анастасия много готовит и следит за уютом дома. Изменился и ее стиль: судя по соцсетям, актриса предпочитает отсутствие макияжа и удобную одежду.