Провинциалка покоряет Москву: наряд Самойловой за 300 тысяч подняли на смех

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова является популярным блогером. Она первой решается опробовать на себе все новинки моды и не скупится на регулярное обновление гардероба. Чаще всего она ориентируется на собственный вкус, но на днях Оксана решила воспользоваться услугами стилиста.

Результатом своего преображения Самойлова поделилась с подписчиками в соцсетях. Эксперт нарядил Оксану в короткий лонгслив неонового оттенка и свободные спортивные брюки с накладными карманами. Образ завершали массивные светлые кроссовки. Самойлова подчеркнула, что стилист взял за свою работу 300 тысяч рублей. Но его услугами она оказалась недовольна: по ее словам, так она может и сама одеться. А интернет-пользователи и вовсе подняли наряд на смех.