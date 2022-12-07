Провинциалка покоряет Москву: наряд Самойловой за 300 тысяч подняли на смех
Супруга Джигана оказалась недовольна услугами стилиста.
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова является популярным блогером. Она первой решается опробовать на себе все новинки моды и не скупится на регулярное обновление гардероба. Чаще всего она ориентируется на собственный вкус, но на днях Оксана решила воспользоваться услугами стилиста.
Результатом своего преображения Самойлова поделилась с подписчиками в соцсетях. Эксперт нарядил Оксану в короткий лонгслив неонового оттенка и свободные спортивные брюки с накладными карманами. Образ завершали массивные светлые кроссовки. Самойлова подчеркнула, что стилист взял за свою работу 300 тысяч рублей. Но его услугами она оказалась недовольна: по ее словам, так она может и сама одеться. А интернет-пользователи и вовсе подняли наряд на смех.
«По наряду подумала, что это провинциалка приехала покорять Москву», «Для Самойловой это слишком простой наряд, без гламура», «Выглядит странно», «Так до спортзала только добежать можно», — отметили комментаторы.